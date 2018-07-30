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30 Temmuz 2018 15:22

Sinop üniversitesine 27 ülkeden 4 bin 328 başvuru

Sinop Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı için açtığı 340 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına, 27 ülkeden 4 bin 328 yabancı uyruklu öğrenci başvuru yaptı.

Sinop üniversitesine 27 ülkeden 4 bin 328 başvuru

30 Temmuz 2018 15:22


Sinop Üniversitesinin ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı. Son 3 yılda alınan ve uygulanan doğru kararlarla hızlı bir şekilde büyümeye devam eden Sinop Üniversitesi, Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu öğrenciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Yeni eğitim döneminde yeni öğrencilerini ağırlamak için hazırlıklarını sürdüren üniversitede, yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan 340 kontenjan için online olarak başvurular alındı.


Üniversiteye başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımına bakıldığında ABD, Almanya, İsviçre, Filistin, Lübnan, Türkmenistan, Afganistan, Mısır, Ürdün ve Kırgızistan gibi 27 farklı ülkeden başvuru yapıldığı görülüyor.


Yürütülen çalışmalarla Sinop Üniversitesinin sadece yurt içinden değil yurt dışında da tercih edilen bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Dr. Nihat Dalgın, "Dünyanın değişik ülkelerinden gelen yüzlerce öğrenciye akademik bilgi birikimimizin yanı sıra ülkemizin ve şehrimizin kültürünü de aktarıyoruz. Bir önceki yıllarda eğitime başlayan her öğrencimiz ülkelerine döndüğünde gönüllü elçimiz oluyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında gönüllü elçilerimizin sayısını kademeli olarak daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.




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