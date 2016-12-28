Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 18:35

Sinoplu gazi baba ocağında

Sinoplu gazi baba ocağında

28 Aralık 2016 18:35

Hakkari Çukurca’da yapılan hain terör saldırısında gazi olan Eren Ergüner, Ankara’daki tedavisinin ardından bugün memleketi Sinop’un Erfelek ilçesine getirildi.
Erfelek’te müezzin Bahattin Ergüner’in oğlu Eren Ergüner, 29 Ekim’de Hakkari Çukurca’da Jandarma Karakoluna yapılan ve üç şehit verilen hain saldırıda gazi olmuştu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Gazi Eren Ergüner, bugün ambulansla baba ocağı Erfelek’e getirildi.
Gazi için ilçede karşılama töreni düzenlendi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    6°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç