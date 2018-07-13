Sinop’ta 15 Temmuz destanı fotoğraf sergisi

Sinop Valiliği önünde düzenlenen fotoğraf sergisine, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi Nihat Dalgın ve Sinoplu 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Daha sonra açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Vali Köksal Şakalar burada yaptığı konuşmada, ”2 sene önce yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümüne çok yaklaştık. Tabii benden önceki konuşmacılarımız ayrıntılı olarak anlattılar. 250 insanımızı şehit verdik. 2196 gazimiz var. Daha ismini duymadığımız 1001 türlü fedakarlıklarda bulunan insanımız var. Bizler bu tür olayları bir daha yaşamamak üzere geçmişi kutlamak adına Anadolu ajansımızın ve yerel basın mensuplarımızın o gün çektikleri bazı fotoğrafları burada göstereceğiz. Tabi bizim bazı yapmamız gereken aklımızı irademizi başka birine ipotek ettirmemek. Aklımızı kullanmak. Okumak, öğrenmek, devletimize, milletimize daim bağlı olmak ve devletimizi, milletimizi dünyanın iç sıralarına birinci sırasına çıkarmak” dedi.

Programda, Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Rektör Nihat Dalgın tarafından şehidin ailesine tablo hediye edildi.