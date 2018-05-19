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19 Mayıs 2018 12:07

Sinop’ta 19 Mayıs coşkusu

Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sinop’ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 12:07


Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş ve protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan program Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.


Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na protokolün katılımı ile Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı’nda düzenlenen tören Gençlik Merkezi İşaret Dili Ekibi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından yapıldı. Program, çeşitli gösteriler ile sona erdi.




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