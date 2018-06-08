Sinop’ta 32 bin 31 öğrenci karne aldı

Sinop ili genelinde öğrencilere karneleri okullarında düzenlenen törenlerle verildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, “Sinop genelinde bugün 32 bin 31 öğrencimiz karne alıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılını problemsiz ve gayet iyi bir şekilde hayırlısı ile bitirdik. Tatilde boş zamanlarınızı dinlenerek, kitap okuyarak, geçirmenizi diliyorum. Bol bol kitap okuyup, ders tekrarları yaparak bu dönemi iyi değerlendirin. Yarıyıl tatilinde birinci dönemi değerlendirme şansı bulacağınıza ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacağınıza inanıyorum” dedi.