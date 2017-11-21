Sinop’ta beyaz perde açılıyor

Yaz aylarında çay bahçelerine, parklara akın eden Sinoplu kış ayında evlerine hapsoluyor. Her geçen yıl öğrenci sayısı artan Sinop’ta öğrenciler sosyal aktivite olmadığından dem vuruyor. Sinop özlemle beklediği sinemaya 24 Kasım Cuma günü kavuşuyor. Her hafta Sinoplu vizyondaki filmleri izleme şansı bulacak.

Yeni filmlerle Sinopluya hizmet vereceklerini belirten İşletme Sahibi Serkan Bircan yaptığı açıklamada, “24 Kasım saat 11.00’da ’Yol Arkadaşım’ adlı film ile Sinop’ta hizmete başlayacağız. Tam bilet satışı 12 TL, öğrenci 10 TL olarak belirledik. 105 kişilik salon ile hizmete gireceğiz. Gümüş perde ile Cuma günü Sinop’un, Sinoplunun hizmetindeyiz” dedi.