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21 Kasım 2017 14:00

Sinop’ta beyaz perde açılıyor

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de sineması olmayan il sayısı 7 ve istatistiklere göre son 2 yılda Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop da bu 7 il içinde yer alıyor.

Sinop’ta beyaz perde açılıyor

21 Kasım 2017 14:00


Yaz aylarında çay bahçelerine, parklara akın eden Sinoplu kış ayında evlerine hapsoluyor. Her geçen yıl öğrenci sayısı artan Sinop’ta öğrenciler sosyal aktivite olmadığından dem vuruyor. Sinop özlemle beklediği sinemaya 24 Kasım Cuma günü kavuşuyor. Her hafta Sinoplu vizyondaki filmleri izleme şansı bulacak.


Yeni filmlerle Sinopluya hizmet vereceklerini belirten İşletme Sahibi Serkan Bircan yaptığı açıklamada, “24 Kasım saat 11.00’da ’Yol Arkadaşım’ adlı film ile Sinop’ta hizmete başlayacağız. Tam bilet satışı 12 TL, öğrenci 10 TL olarak belirledik. 105 kişilik salon ile hizmete gireceğiz. Gümüş perde ile Cuma günü Sinop’un, Sinoplunun hizmetindeyiz” dedi.




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