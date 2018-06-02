Sinop’ta Erbakan Vakfı’ndan iftar

İftar sonrasında okunan Kur’an-ı Kerim ile devam eden programda Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanı İsmail Teziç, Erbakan Vakfı Samsun İl Başkanı Suat Zor, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Araştırmacı Yazar Doğan Bekin ve Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Uzun süredir Sinop’ta Erbakan Vakfı İl Başkanlığı görevini yürüten İsmail Teziç görevi vakıf üyesi ve aynı zamanda Necmettin Erbakan’ın da akrabalarından olan Kayıhan Özkaptan’a devretti.

Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanı Kayıhan Özkaptan yaptığı açıklamada, ”Bu akşam düzenlemiş olduğumuz bu iftara teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı, Allah nasip ederse sizlerin de desteğinizle en üst seviyeye taşımaya çalışacağız" dedi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen iftar organizasyonuna Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Bilal Okudan, Bölge Başkanı Mustafa Barutçu ve Necmettin Erbakan’ın Sinop’ta yaşayan akrabaları ve vakıf üyeleri katıldı. Programa katılması beklenen merhum Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz ise eniştesi Osman Çatak’ın ani vefatı nedeniyle iftar organizasyonuna katılamadı.