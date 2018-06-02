Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 02:48

Sinop’ta Erbakan Vakfı’ndan iftar

Erbakan Vakfı Sinop İl Temsilciliği tarafından iftar organizasyonu düzenlendi.

Sinop’ta Erbakan Vakfı’ndan iftar

02 Haziran 2018 02:48


İftar sonrasında okunan Kur’an-ı Kerim ile devam eden programda Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanı İsmail Teziç, Erbakan Vakfı Samsun İl Başkanı Suat Zor, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Araştırmacı Yazar Doğan Bekin ve Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz birer konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Uzun süredir Sinop’ta Erbakan Vakfı İl Başkanlığı görevini yürüten İsmail Teziç görevi vakıf üyesi ve aynı zamanda Necmettin Erbakan’ın da akrabalarından olan Kayıhan Özkaptan’a devretti.


Erbakan Vakfı Sinop İl Başkanı Kayıhan Özkaptan yaptığı açıklamada, ”Bu akşam düzenlemiş olduğumuz bu iftara teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı, Allah nasip ederse sizlerin de desteğinizle en üst seviyeye taşımaya çalışacağız" dedi.


Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen iftar organizasyonuna Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Bilal Okudan, Bölge Başkanı Mustafa Barutçu ve Necmettin Erbakan’ın Sinop’ta yaşayan akrabaları ve vakıf üyeleri katıldı. Programa katılması beklenen merhum Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz ise eniştesi Osman Çatak’ın ani vefatı nedeniyle iftar organizasyonuna katılamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç