Sinop’ta geleneksel Helesa Şenlikleri kutlandı

Her yıl Ramazan ayının 15. gününden sonra gerçekleşen şenliğe, bu yıl Sinop Valisi Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Dostluk ve Hemşerilik Derneği Başkanı Özer Gürbüz ve sivil toplum örgütü temsilcileri, tiyatro grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helesa yürüyüşü Tersane mevkisinde bulunan buzhane önünden başladı. Katılımcılar, Türk bayrağıyla donatılmış, ışıklandırılmış gemi maketi ile çeşitli maniler söyleyerek Aşıklar Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Evlerinde ve iş yerlerindeki vatandaşlardan yardım toplandı. Söylenen manilere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Vali konağının önüne gelen Helesa grubu, Vali Hasan İpek’in kapısını çaldı. Bahşiş kutusuna bir miktar para bırakan Sinop Valisi İpek, Helesa etkinliği için şunları söyledi: "Sinop’ta bu güzel geleneği yaşattıkları için hem belediye başkanımıza hem hemşehrilik ve dostluk derneği başkanımıza teşekkür ederim. Ayrıca Sinop halkına da bu güzel katılımları için onları da tebrik ediyorum. Bizim geçmişimizde ve tarihimizde hep güzel şeyler var. İnsanlar her ne kadar bizim geçmişimizle bu güzel geleneklerimizi köreltmek isteyen veya bunları göstermek istemeyen insanlar olsa da gerçekten bu geleneklerimiz var. Dün bu vardı. İhtiyaç sahibi olan insanlarımıza Sinoplular bu şekilde yardım ediyordu. Dünyanın dört bir yanında Türkiye Cumhuriyeti olarak zor durumda olan insanlara da hem halk hem hükümet olarak çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Bugün 3 milyona yakın Suriyeliye, 100 binlerce Iraklıya ve dünyanın birçok yerinden gelmiş insanlara ülke olarak bakıyoruz ve hiç yadırgamıyoruz. Ülkelerimize gelmelerinden rahatsız olmuyoruz. Bugün dünyada kişi başına düşen milli gelirleri orantıya vurursanız, Dünyada en fazla yardım eden ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanıdır. Gerçekten bu geleneklerden gelen bizim genlerimize işlemiş bizim yardımseverlik duygusunun bir sonucudur bu. Ben daha önce AFAD başkanlığı yaptım ve dünyanın birçok yerinde bunları gördüm, yüz yıllar önce de bu yardımları yapmışız, şimdi de yapıyoruz ve yarında yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sinoplu vatandaşlar ise bu etkinlikten oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Toplanan yardımların ihtiyacı olan çocuklara dağıtılacağı belirtildi.