Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:31

Sinop’ta sağanak

Sinop’ta etkili olan Haziran yağmurları çiftçinin yüzünü güldürürken, vatandaşları olumsuz etkiledi.

Sinop’ta sağanak

21 Haziran 2017 12:31


Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye 25 litre yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin üstünde gelişen ve aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için ağaçların altlarına sığındı, başlarını ise çanta ve poşetleriyle korumaya çalıştı. Aşırı yağıştan yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.


Öte yandan çiftçilerin dört gözle beklediği yağmur yüzlerini güldürdü. Çiftçiler, “Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bizi oldukça sevindirdi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:29
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!