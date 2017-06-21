Sinop’ta sağanak

Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye 25 litre yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin üstünde gelişen ve aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için ağaçların altlarına sığındı, başlarını ise çanta ve poşetleriyle korumaya çalıştı. Aşırı yağıştan yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Öte yandan çiftçilerin dört gözle beklediği yağmur yüzlerini güldürdü. Çiftçiler, “Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bizi oldukça sevindirdi” dedi.