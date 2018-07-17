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17 Temmuz 2018 16:33

Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi

Sinop’ta Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi

17 Temmuz 2018 16:33


Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İrem Ebru Kuru, her yıl gerçekleştirilen etkinliği, Sakarya Caddesi’nde sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek amacıyla kermes düzenlediklerini belirtti. Kermesten elde edilecek gelirin, sahipsiz sokak hayvanlarına kullanılacağını ifade eden Kuru, "Düzenlediğimiz kermesten elde edeceğimiz gelirle, sahipsiz hayvanlara öncelikle mama ve aşı almak gibi bir amacımız var. Ayrıca hastalanmaları durumunda tedavileri, ilaç masrafları ve kısırlaştırma gibi harcamalar da yapıyoruz" dedi.




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