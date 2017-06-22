TAPDK 28 iş yeri kontrol etti

Sinop il merkezi ve ilçelerinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü personeli ve Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) görevlileri ile beraber yapılan denetlemelerde 28 iş yeri kontrol edildi.

Kontroller sonucunda 3 iş yerine TAPDK ruhsatı olmadığı, 11 iş yerine 230 kg kıyılmış açık tütün, 1 iş yerine 3 adet sigara sarma makinesi, 11 iş yerinden (19 bin 841 adet=98 paket) makarona bandrolsüz tütün basılmış sigara bulundurmaktan adli ve idari işlem yapıldı.