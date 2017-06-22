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22 Haziran 2017 18:51

TAPDK 28 iş yeri kontrol etti

Sinop’ta polis ile Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) görevlileri 28 iş yerini kontrol etti.

TAPDK 28 iş yeri kontrol etti

22 Haziran 2017 18:51


Sinop il merkezi ve ilçelerinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü personeli ve Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) görevlileri ile beraber yapılan denetlemelerde 28 iş yeri kontrol edildi.


Kontroller sonucunda 3 iş yerine TAPDK ruhsatı olmadığı, 11 iş yerine 230 kg kıyılmış açık tütün, 1 iş yerine 3 adet sigara sarma makinesi, 11 iş yerinden (19 bin 841 adet=98 paket) makarona bandrolsüz tütün basılmış sigara bulundurmaktan adli ve idari işlem yapıldı.




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