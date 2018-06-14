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14 Haziran 2018 02:46

Türk bayrağı Sinoplu bisikletçilere emanet edildi

Muğla’da kurulan Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin Türk Kadınının Zaferi Projesi kapsamında 19 Mayıs’ta Muğla’dan yola çıkardıkları Türk bayrağını, Sinop’ta Seniha Kocaman ve kadın bisikletçiler teslim aldı.

Türk bayrağı Sinoplu bisikletçilere emanet edildi

14 Haziran 2018 02:46

Sinoplu bisikletçiler Türk bayrağını, Samsun’a getirecek.


Muğla’da kurulan Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin Türk Kadınının Zaferi Projesi kapsamında, 19 Mayıs günü yola çıkardıkları Türk bayrağını 81 ili dolaştırarak 30 Ağustos günü yine Muğla’ya ulaştıracaklar.


Kastamonu’dan Leyla Gürbüz, Ayhan Yıldırım ve Galip Özden Süzen tarafından getirilen Türk bayrağı, Sinop’ta Seniha Kocaman ve Sinoplu kadın bisikletlilere teslim edildi. Şanlı bayrağı teslim alan Seniha Kocaman ve Sinoplu kadın bisikletliler, onu rotanın diğer durağı olan Samsun’daki bisikletlilere teslim edecek.


Projeye katılan Seniha Kocaman, Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirilen Türk Kadınının Zaferi Projesi’ne Sinop olarak destek verdiklerini söylerken bu projenin hedefinin, bisiklet kullanan kadın sayısını artırmak olduğunu belirtti.


Proje kapsamında Kastamonu’da devraldıkları Türk bayrağını Sinop’a getiren ekibin lideri Leyla Gürbüz de böyle anlamlı bir organizasyonun bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi. Gürbüz, “Bizler, yani 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ilk kez ortak bir projenin bileşenleri olduk. İlk kez el ele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturduk. Kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kuruldu aramızda. Ülkenin hangi köşesine gidersek gidelim, çalacak bir dost kapımızın varlığını bilmek heyecan verici. Ben de bugün Kastamonu bisiklet grubu üyesi, Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği üyesi olarak Seniha hanıma bayrağımızı teslim ediyorum. Biz 21. ildik. 2 gün süren etabımızda 194 km. yol yaptık. Hedefimiz, dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmektir" dedi.




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