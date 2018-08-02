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02 Ağustos 2018 11:38

Türkiye’nin en kuzeyinde parlayan sağlık yıldızı: Sinop

Türkiye’nin en kuzeyinde bulunan Sinop’un sağlıkta da yıldızı parlıyor.

Türkiye’nin en kuzeyinde parlayan sağlık yıldızı: Sinop

02 Ağustos 2018 11:38


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Arif Özdal Arslan ve ekibi tarafından 8. başarılı kalp operasyonu gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye getirilen 48 yaşındaki Gültekin Demirel isimli hasta, başarılı bir operasyonla tekrar sağlığına kavuşturuldu.



"İleri merkezlerde yapılabilen ameliyatlar"


Operasyonla ilgili olarak Uzm. Dr. Arif Özdal Arslan yaptığı açıklamada, “Hastanemize gece saatlerinde kalp krizi geçirmekteyken gelen hastamıza acil tetkikler yaptık. Tetkiklerden sonra kardiyoloji kliniğindeki anjiyografi sonucu hastanın sol ana koroner damarı tam tıkalıydı, tansiyonu giderek düşmekteydi. Kardiyolojinin kalp destek cihazı takıp ekibimize haber verilmesi üzerine ekibimiz acil toplanarak hastayı bypass ameliyatına aldı. Genç hastalarda oluşan kalp krizlerinin müdahale edilmez ise ölümle sonuçlanabiliyor olması işin ehemmiyetini daha da artırıyordu. Ameliyatımız başarılı geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bu tür ameliyatlar acil şartlarda ileri merkezlerde yapılabilen ameliyatlardır. Bu ameliyatla birlikte hastanemizde yapılan 8. başarılı kalp vakasında her türlü fedakarlığı yapan ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Ülkemizin kuzeyinde parlayan sağlık yıldızı olma yolunda ilerliyoruz”


Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Usanmaz ise, “Bu tür operasyonlarla bölgemize ve ilimize başarılı hizmetler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz her geçen gün yenilenen teknoloji ve alanında uzmanlaşan sağlık kadrolarıyla sağlıkta bir marka olan ülkemizin kuzeyinde parlayan sağlık yıldızı olma yolunda her geçen gün emin adımlarla halkımıza hizmet etmektedir. Tüm çalışanlarımızı hizmetlerinden ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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