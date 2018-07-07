Türkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2017 yılında yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Sinop’un Türkiye’deki iller arasında en yaşlı nüfus oranında başı çekmesi; gençleri göç vermesinden ve emekli olan Sinopluların memleketlerine geri dönmelerinden kaynaklanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, “Sinop’un en yaşlı il olmasının sebeplerinin en önemlisi yurt içinde ve yurt dışında vermiş olduğu göç olarak değerlendirebiliriz. Burada, sanayinin ortasında az sanayi olduğu için insanlar çalışma, eğitim noktasında il dışını, yurt dışını tercih ediyorlar. Bu olabilir. Eğitim ve çalışma imkanları. Bu noktada tabii ilimizde yaşlılarımızın, Türkiye genelinde ilimizin birinci çıkması, en yaşlı il olmasından dolayı da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak ta bize en önemli görevlerden bir tanesi düşüyor. O da nedir? Yaşlılarımıza hizmetlerimiz. Bunu da iki çerçevede ele alabiliriz. 1. bakım, 2. sağlık konusu. Bakım noktasında biz da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak tabi devreye giriyoruz. Bu noktada da ilimizde 80 kapasiteli huzurevi ile yaşlılarımızın hizmetindeyiz. Bir de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bir projesi var. Evde Bakım Hizmetleri Projesi. Bu projede de herhangi bir geliri olmayan ve ya çocukları tarafından bakılmayan yaşlılarımızın evlerinin temizliği, yemeklerinin yapımı, alışverişlerinin yapımı onların gezme, dolaşma gibi ihtiyaçlarını sağlamak adına görevlilerimiz tarafından mesire yerlerinde, park alanlarında gezdirilmesi çalışması yapılıyor. Ve bunlardan da çok, gayet güzel görüşler alıyoruz. Yaşlılarımız bu hizmetimizden de memnunlar. 80 kapasiteli huzurevimizi de yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetimiz devam etmekte. Biz de bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki en önem verdiğimiz husus onların huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşlılık dönemlerinde geçirmelerine katkıda bulunmak. Bu konuda yardımcı olabiliyorsak kendilerine ne mutlu bizlere” dedi.

Sinoplu yaşlı vatandaşlar ise yaptıkları açıklamalarda, “İş sahası açarsanız, fabrika açarsanız her şeyi önlersiniz. Yeni gençlik çalışmak için yurt dışına kadar gidiyor. Ayancık’tan, Türkeli’den yurt dışında Almanya’da, İngiltere’de bir sürü insan var. Herkes birbirini götürüyor oraya. Ama Sinop’ta cam fabrikası kapandı. Amerikan üssü kapandı. Bütün fabrikalar kapandı. Kapandıktan sonra yerliye kalacak ne kaldı. İş sahası kalmadı. Orman Bölge Müdürlüğü vardı, kapandı. Gümrük Başmüdürlüğü vardı, kapandı. Bu kurumlar hep insan istihdam ediyordu. Olmayınca bütün gençlik dışarıya gider oldu. Buralarda emekli bizler kaldık” değerlendirmesinde bulundular.

TÜİK’in geçen yıllarda yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasında Sinop en mutlu şehir seçilmişti.