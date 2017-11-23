Üniversitede öğrencilerini karşı karşıya getiren anket

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın’ın koordinesinde, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğrencilerin gözünden ideal öğretmenin özelliklerini tespit etmeyi amaçlayan bir anket çalışması yapıldı.

Ankete; Sinop Üniversitesine bağlı 8 fakülte, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda öğrenim gören 3 bin 935 öğrenci katıldı. Öğrencilere “Üniversite öğrencisi olarak sizin dersinize giren öğretim elemanlarında bulunmasını istediğiniz en önemli 3 özellik hangisidir?” şeklinde soru soruldu.

15 seçeneğin yer aldığı ankette, ankete katılan 2 bin 140 kız öğrenciden 963’ü “Mesleki Yeterliliğe Sahip” seçeneğini işaretlerken, 1795 erkek öğrenciden 678’i “Güler Yüzlü” seçeneğini işaretledi.

Bu sonuçlara göre Sinop Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 40’ı öğretim elemanlarının güler yüzlü olmasını isterken, yüzde 38’i mesleki yeterliliğe sahip olmasını savundu. Öğrencilerin yüzde 36’sı ise tarafsız kalmayı tercih etti.