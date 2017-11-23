Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:14

Üniversitede öğrencilerini karşı karşıya getiren anket

Sinop Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “İdeal Öğretmenin Özellikleri” konulu anket çalışmasında, kız öğrenciler ile erkek öğrenciler fikir ayrılığına düştü.

Üniversitede öğrencilerini karşı karşıya getiren anket

23 Kasım 2017 15:14


Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın’ın koordinesinde, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğrencilerin gözünden ideal öğretmenin özelliklerini tespit etmeyi amaçlayan bir anket çalışması yapıldı.


Ankete; Sinop Üniversitesine bağlı 8 fakülte, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda öğrenim gören 3 bin 935 öğrenci katıldı. Öğrencilere “Üniversite öğrencisi olarak sizin dersinize giren öğretim elemanlarında bulunmasını istediğiniz en önemli 3 özellik hangisidir?” şeklinde soru soruldu.


15 seçeneğin yer aldığı ankette, ankete katılan 2 bin 140 kız öğrenciden 963’ü “Mesleki Yeterliliğe Sahip” seçeneğini işaretlerken, 1795 erkek öğrenciden 678’i “Güler Yüzlü” seçeneğini işaretledi.


Bu sonuçlara göre Sinop Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 40’ı öğretim elemanlarının güler yüzlü olmasını isterken, yüzde 38’i mesleki yeterliliğe sahip olmasını savundu. Öğrencilerin yüzde 36’sı ise tarafsız kalmayı tercih etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç