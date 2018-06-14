Ünlü sanatçı Buray, Sinop’ta İskele Meydanı’nda Ramazan ayı etkinliklerinde sahneye çıktı. Konser sırasında Buray, cep telefonundan canlı yayın yaptı.

Genç sanatçı verdiği konserle hayranlarını coştururken, konseri izleyen binlerce hayranı, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"Aşk mı lazım" isimli parçasıyla konsere başlayan Buray, "Seni Sevmiyorum Artık", "Sen Sevda Mısın", "Kimsenin Suçu Yok" isimli şarkıları başta olmak üzere çok sayıda şarkısını seslendirdi.

Sinop’ta konser vermekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı Buray, Belediye Başkanı Baki Ergül’e teşekkür etti.