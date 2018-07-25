Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltında

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Sinop ili Merkez ilçeye bağlı köyde ikamet eden bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri yaptıkları aramada, 22 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 gram kenevir tohumu ve 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere jandarma tarafından el konulurken, şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.