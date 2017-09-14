Vana arızası yüzlerce balığın telef olmasına yol açtı

Taşmanlı Göleti’nde yaşanan vana arızasından dolayı sazanlar ve yayınlar akıntıya karşı yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi. Suları boşaltılan gölette özellikle büyük sazan balıklarının balçığa saplanarak yüzemediği ve can çekiştiği görüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Sezai Aydın, “Bu konuda bize de şikayetler geldi. Ancak yapabilecek bir faaliyetimiz yok. Biz Tarım İl Müdürlüğü olarak kaçak balık avcılığı olursa müdahale edebiliriz. Onların dışında barajlardaki suyun eksilmesi, Devlet Su İşlerine aittir” dedi.

Devlet Su İşleri Şube Müdürü Lütfü Güldoğan, “Gölette çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 gün içinde Taşmanlı Göleti’ndeki arıza çözülecek ve gölette balıklar da eskisi gibi sağlığına kavuşacak” açıklamasını yaptı.

Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç de yaptığı açıklamada, “Vana odalarındaki tamiratlar için sular boşaltıldı. Gölet bu yüzden şu an bu durumda. Şu an çalışmalarımız sürüyor. 2-3 gün içinde arıza düzeltilecektir” diye konuştu.

Vali İpek’ten açıklama

Sinop Valisi Hasan İpek ise yüzlerce balığın telef olduğu Taşmanlı Göleti’nde vana arızası sorununun çözüleceğini söyledi. İpek, “Devlet Su İşleri, Tarım İl Müdürlüğü ve Özel İdare merkezlerine ulaştım. Ve hemen olaya müdahale ettiler. Buradaki çalışmanın 2-3 gün süreceğini söylediler. En kısa zamanda Taşmanlı Göleti’ndeki sorun çözülecek” dedi.