Yesari baba türbesindeki bakımsızlık tepki çekiyor

Sinop’un Ada Mahallesinde bulunan “Yesari Baba” Türbesinin yıllardır bakımsızlığından yakınan ve özel sahiplerinden olan Tufan Bilgili yetkilileri göreve çağırarak türbe ile ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Özel Mülkiyet içinde bulunan Yesari Baba Türbesi sahiplerinden Tufan Bilgili, ”Özel mülkiyet içinde bu türbe. Yalnız bu türbe Yesari Mehmet Türbesi, Sinop’un en önemli yaşayan değerlerinden bir tanesi olmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir kurum gerçek anlamda bu türbe ile manevi ve çok kıymetli değerimize hiçbir kurum sahip çıkmadı” dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun; ”Vatandaşın arsasının içerisinde kalmış olan bir türbesi var. Bunun çözüm yolu bu türbe yanından aşağı ve yukarıdan paralel geçen her iki yolu bir yol aksiyle birleştirmek. Bununla ilgili biz Belediye Başkanlığı ile bir çalışma yapmıştık benim görevde olduğum dönemlerde. Ben ondan sonra görevde değildim 2 yıldan beri. Çalışma nerede onu çok fazla bilmiyorum ama yine o çalışmaya dönmeyi düşünüyorum. Tabii vakıfların uhdesinde olan türbeler vakıflara ait mekanlardır. Camiler ve Türbeler. Ama her şeyden önce de Sinop’un önemli de bir kültür varlığıdır. Tabi bu kültür varlıkları turizm için önemli” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül; ”Yesari Baba Türbesi Sinop’un bir değeridir. Seyit Bilal Türbesi gibi. Bence en iyi şekilde çevresinin düzenlenmesi lazım. Bu çerçeveden olmak üzere, bunlar tarihi bir olgu. Burada Belediyemizin bir proje geliştirmesi söz konusu değil. Çünkü buna ait kişiler bizde yok. Biz onu bilemeyiz. Sinop Belediye olarak ben bunu yapmaya hazırım. Bize Yesari Baba Türbesinin çatısı çöküyor. Çevrede imar planına göre yol vs. var. Bunların yapımı ile ilgili olarak bizden bir talep konusu olduğunda biz bunu yerine getirmeye hazırız” dedi.