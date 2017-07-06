Yol çalışması sırasında göçük: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Türkeli ile Ayancık ilçeleri arasında bir süredir sürdürülen yol çalışması sırasında Büyükdüz mevkisinde göçük oluştu. Bu sırada çalışma yürüten iş makinesinin operatörü, toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkarılan ve kimliği henüz bilinemeyen iş makinesi operatörünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından, iş makinesi operatörünün cenazesi Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.