Şırnak’a 160 yolcu ile inen ilk uçak, su takı seremonisiyle karşılandı.

Özel bir havayolu firması tarafından Adana-Şırnak uçak seferleri başladı. Adana Şakir Paşa Havalimanından kalkarak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen ilk uçak ve 168 yolcusu Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan, TSO Başkanı Salih Sefinç ve AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven tarafından karşılandı. İlk sefer nedeniyle su takı seremonisi de yapıldı.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, “2010 yılında 120 trilyona ihale edilerek yapımına başlanan ve 26 Temmuz 2013’te hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanımız açıldığı yılda haftada sadece 3 adet İstanbul-Şırnak seferi yaparken, şimdi ise haftada 56 sefer düzenlemektedir. Açıldığı 2013 yılında 39 bin 74 yolcu uçakla taşınırken 2017 yılı sonu itibari 342 bin yolcu taşınmıştır. 5 yıllık süre zarfında 1 milyon 400 bin yolcuya hizmet verilmiştir.2018 yılının ilk beş ayında mayıs sonu itibariyle 190 bin yolcuya hizmet verilmiştir” dedi.

“Suudi Arabistan’a seferler başlayacak”

Vatandaşların hac ve umre ziyaretleri için daha önce çevre illerdeki havalimanından seyahat ettiğini ifade eden Arıcan, “Temmuz ayı sonu itibari ile Şırnak’tan Suudi Arabistan’a direk seferler başlayacak. Havalimanımızda gümrükleme işlemlerinin alt yapı çalışmalarında sona yaklaşılmış olup temmuz ayı sonu itibariyle yurtdışı gümrükleme işlemleriyle birlikte özellikle hac ve umre seferleriyle direk Suudi Arabistan’a uçabilecek şekilde hazır hale gelecektir. Havalimanımıza sefer düzenleyen firmalara teşekkür ediyoruz. Bu anlamda da bu hizmetlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve bu güzel ulaşım olanaklarınız sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürüne hem şahsım hem de Şırnak halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ise, bugünün Cizreliler için mutlu bir gün olduğunu belirterek, “Adana-Şırnak seferleri başladı ve bugün 160 yolcuyu karşıladık. Cizre konumu itibari ile iki devlete sınır komşusu olan ilçemiz yolcu akışı fazla olan bir şehirdir. Dolayısıyla biz sadece Adana-Şırnak hatlarının yetersiz kaldığına inanıyoruz ve buna ek olarak Antalya-Şırnak ve İzmir-Şırnak hattını da açmalarını rica ve talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.