Antakya Medeniyetler Korosundan öğretmenlere muhteşem konser

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediye Başkanlığınca düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Divan Otel’de, üç semavi dinin ve 6 mezhebin üyelerinin oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi. Konserde, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Azerice, Ermenice dillerinde şarkılar seslendirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, “Eğitime yapılan yatırım beklide yatırımların en pahalısıdır ama en vazgeçilmezidir. Eğitim alanında geçen senelerin göstermiş olduğu eksikler vardır. Geçmişten ders alarak ve devletimizin, hükümetimizin imkânlarını eğitim alanında daha fazla kullanacağız. Bizler devlet adamı olarak devletimizin, hükümetimizin kaynaklarını sizler için, çocuklarımız için, gençliğimiz için kullanıyoruz. Ama sizlerden de isteğimiz bu bilinçle, bu duygu ile bu vatana bağlı, bu bayrağa bağlı nesiller yetiştirmenizdir. Bu anlamı ve güzel günü kıymetli öğretmenlerimizle kutlayacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar meslek hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat ise, “Bugün Cizre’yi gezdik çok kutlu ve güzel bir şehir olduğunu gördük. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesi için herkesi Cizre’ye davet ediyoruz. Mem U Zin’in hikâyesini burada görsünler, Kırmızı Medreseyi görsünler. Bizler bugün burada çok güzel şeyler gördük. Bizler bugün buraya gelmekle bunu çok iyi anladık ki Türkiye’de çok güzel şeyler yapılıyor. Bunların en başında Cizre yeniden yapılıyor. Bizlerde Medeniyetler Korusu olarak bir nebze olsun bu akşam burada görev yapan polis, asker, öğretmen, sivil vatandaş hep birlikte biz Türkiye’yiz dedik. O yüzden de çok gururluyuz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konsere katılan davetliler konser boyunca cep telefonlarıyla çekim yaparken, sanatçıların birbirinden güzel şarkı, türkü, ilahi ve kasideleri büyük alkış aldı.