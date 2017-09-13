Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 11:07

Arıcı çocukların borazan ve tenekeli kuş nöbeti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılıkla uğraşan ailelerin çocukları, arıları kuşlardan korumak için gün boyu borazan üfleyerek, tenekelere vuruyor.

Arıcı çocukların borazan ve tenekeli kuş nöbeti

13 Eylül 2017 11:07


Beytüşşebap’ta arıcılar, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte arılarını yaylalardan indirme telaşına kapıldı. Bir an önce arılarını sıcak yerlere indirerek, bal sağımı yapmak isteyen arıcılar, kış bakımları için de yoğun mesai harcıyor. İlçede, aileleri arıcılıkla uğraşan çocuklar ise, arıları kuşlardan korumak için gün boyu borazan üfleyip, tenekelere vuruyor. Kovanların bulunduğu yerlere içerisine taş bırakılan pet şişeler de asılarak kuşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.



"Her yıl bu çileyi çekiyoruz"


Çocuklardan Azat Gökçe, babasının 80 arı kovanının bulunduğun belirterek, "Her yıl bu çileyi çekiyoruz. Arılarımızı yayladan getirdikten sonra kuş nöbetleri tutuyoruz. Ben ve kardeşlerim sürekli borazan çalıyoruz" dedi.


Muhammet Gökçe ise, ağaçlara astığı pet şişeleri taşlarla doldurup ses çıkardığını anlattı. Gökçe, "Arıların bulunduğu yerin yüksek yerlerine iplere astığım pet şişeleri arı kovanların üzerinden getirip evin yakınına bağladım. Kuşlar geldiğinde yukarı tırmanacağıma buradan ipi çekiyorum. Çeker çekmez ses çıkınca kuşlar kaçıyor. Ama fazla sürmüyor tekrar geliyorlar. Bir kuş günde 300 arı yiyor. Böyle giderse arı kalmayacak" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç