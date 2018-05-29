Başbakan Yıldırım: “Cumhurbaşkanı adayları ağız birliği yapmış”

Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir iş var, 15 senedir gece gündüz demeden memleket için çalışmak. Yalan dolan her şey var. Yerli arabayı yapmayacağım, Kanal İstanbul’u iptal edeceğim diyor. Senin gücün, aklın yetmez bu projelere. Buna 81 milyon izin vermez” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Şırnak İl Teşkilatı’nın seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlediği mitinge katıldı. Adliye Meydanı’nda düzenlenen mitinge Şırnaklılara hitap eden Yıldırım, AK Parti’nin milletin, demokrasinin, hukukun, üretimin, kalkınmanın ve istihdamın partisi olduğunu belirtti. “Önce insan” diyerek yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, vatandaşlara hizmet etmek, Türkiye’ye de eserler kazandırmak için 15 yıldır çalışıp, çabaladıklarını ifade etti. Çukur siyasetinde Şırak halkının isyana davet edildiğini anlatan Yıldırım, “Binaları, Şırnak’ı, Silopi’yi yerle bir ettiler. Yıkılan binalar daha güzel yapılıyor. Ama yıkılan gönüller, kaybolan canlar geri gelmiyor” dedi.

“O dağlara gitmek yürek isterdi”

Her bölge ve şehre mutluluk ile refah getirmenin en önemli işleri olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, “2002’den beri Şırnak bizimle birlikte oldu. İnanıyorum ki Türkiye’nin tarihi bir değişime hazırlandığı bir zamanda yine Şırnak bizimle birlikte olacak, AK Parti ile birlikte olacak, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacak. 24 Haziran’da seçimlerle birlikte daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir Türkiye için Şırnak gün sayıyor. 24 Haziran seçimlerinde iktidar daha güçlü olacak, istikrar sürekli olacak. Türkiye’yi daha ileri hedeflere muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte taşıyacağız. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi, toplumsal huzurumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Daha az bürokrasi, daha çok iş ve daha fazla yatırımla Şırnak’ı ve Türkiye’yi şaha kaldıracağız inşallah. 24 Haziran zaferiyle ekonominin çarkları daha da hızlı dönecek. İş dünyamızı, gençlerimizi, iş kadınlarımızı küresel ölçekte söz sahibi yapacağız. Türkiye’nin cazibesini daha da arttıracağız, yerli ve küresel yatırımların önünü açacağız. Kadın girişimciliğini arttıracağız. Birkaç yıl önce Cizre’den Şırnak’a gelirken, Cudi Dağı’nda tünellerin temelini atmıştım. O günler o dağlara gitmek yürek isterdi. Gittik o dağlara dedik ki, ‘Bayrağımız burada da dalgalanacak.’ İşte şimdi Cizre-Şırnak yolu tamamlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yol oluyor. Yol kısalıyor, konfor artıyor. 4 tünel var. Büyük projelerle dev yatırımlarla dünyanın gıpta ile izlediği yeni bir Türkiye var önümüzde. Çok büyük yatırımlar yaptık. Şırnak-Van, Şırnak-Siirt yolu terörden dolayı 10 sene gecikti. Ama şimdi 2 sene içerisinde bu yolu da açıyoruz” diye konuştu.

“81 milyon izin vermez”

Cumhurbaşkanı adaylarının ağız birliği yaptığını ve yatıp kalkıp Tayyip Erdoğan dediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Tayyip Erdoğan ile ne alıp veremediğiniz var. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir iş var, 15 senedir gece gündüz demeden memleket için çalışmak. Dikili bir ağacınız mı var, taş üstüne taş mı koydunuz. Hangi eserlerinizi anlatıyorsunuz. Yalan dolan her şey var. Ne diyor, ‘Yerli arabayı yapmayacağım, projeyi iptal edeceğim.’ Senin gücün yeter mi yerli arabayı iptal etmeye, Kanal İstanbul’u iptal etmeye. Senin gücün, aklın yetmez bu projelere. Buna 81 milyon izin vermez. Pensilvanya’dan, Kandil’den işaret alanlar bizim hassasiyetimizi anlayamazlar. Biz sizlerle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim gönlümüz de gözümüz de milletimizle beraberdir. Bizim aklımız da kulağımız da milletimizle beraberdir.”

“El ele geleceği inşa ediyoruz”

Şırnak’a 16 yılda 14 milyar lira yatırım yaptıklarına da dikkat çeken Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şırnak’a 3 bin 112 adet yeni derslik yaptık. Derslik başına düşen sayı 51’ den 30’lara geriledi. Halen 130’un üzerinde okul inşaatı devam ediyor. Terör örgütü çukur olaylarında 6 bin iş yeri ve konutu yerle bir etti Şırnak’ta bunları yeniden yapıyoruz. Şırnak genelinde11 bin konutu yeniden yapıyoruz. Bu alçaklar o çukur olaylarında 29 camimizi de, ibadethanemizi de yerle bir ettiler. Bunlar da iman yok, Allah korkusu, kitap korkusu yok bunlarda. 2008’de Şırnak’a üniversite kurduk. Şırnak’ta 2002’de bir tane ambulans vardı, şimdi 51 ambulans var. İşte AK Parti farkı bu. Şırnak’ta 6 hastane, 47 sağlık tesisini yapıp, hizmete aldık. 75 yataklı Şırnak devlet hastanesi kadın ve doğum ek bloğunun yapımı da devam ediyor. Şırnak’ta 2002’de AK Parti’den önce sadece 25 kilometre bölünmüş yol vardı, buna 15 yılda 161 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz. 8 yol çalışmamız da devam ediyor. 11 tane de yeni yol projemiz var. Şırnak’a Şerafettin Elçi Havalimanını kazandırdık. Habur’a lojistik merkezi kuruyoruz. Şırnak’ta bugüne kadar 4 bin 800 konutu sahiplerine teslim ettik. 6 bin 300 konutun yapımı sürüyor, yakın zamanda teslim edeceğiz.

Cizre’ye de yeni bir stadyum yapacağız. Şırnak şehir merkezi, Şenoba, ve Balveren beldeleri ile İdil ve Silopi ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşıladık. Ballı, Uludere, Kavşaktepe barajlarının yapımı devam ediyor. Hükümetlerimiz döneminde Şırnak’a toplam 554 milyon TL tarımsal destek verdik. 16 yıldır yaptıklarımızı biliyorsunuz. Burada zaman kısa, şunu söylemek istiyorum, bu hizmetlerin artarak sürmesi için hedef 24 Haziran. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için hedefimize adım adım ilerliyoruz. Sizlerle el ele, gönül gönüle geleceği inşa ediyoruz.”