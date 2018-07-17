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17 Temmuz 2018 10:34

Başkan Bedirhanoğlu, çalışmaları denetledi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Bedirhanoğlu, çalışmaları denetledi

17 Temmuz 2018 10:34


Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, çalışmaları denetlerken, yetkililerden de bilgi aldı. Denetimler kapsamında Cumhuriyet Mahallesini ziyaret eden Başkan Bedirhanoğlu, Huzur Sokak, Cumhuriyet ve Güzel Sanatlar Lisesi civarında asfaltlama öncesi yol çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların süratle bitirilerek, yolun en yakın zamanda asfaltlanması talimatını veren Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra Müşüle Yolu, Kaymakam Halil Ulusoy ve Yıldırım Caddelerini gezdi. Burada başlatılacak olan yol yapım ve asfaltlama çalışmaları öncesi yetkililerden bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, kent merkezinde araç sirkülasyonunun en fazla olduğu caddelerden biri olan bu güzergahların yakın zamanda asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalara hız verilmesini istedi.


Buradaki incelemelerini tamamlayan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra kent merkezini dolaşarak denetimlere devam etti.




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