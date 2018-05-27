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27 Mayıs 2018 13:27

Başkan Bedirhanoğlu, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, belediye iftar çadırına gelerek vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Başkan Bedirhanoğlu, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı

27 Mayıs 2018 13:27


11 ayın sultanı Ramazan ayı Şırnak’ta tüm coşkusuyla yaşanırken, Belediye Başkanlığı tarafından İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kurulan iftar çadırı vatandaşlarla doldu taştı. Yüzlerce vatandaşın orucunu açmak için hazır bulunduğu iftar çadırına gelen Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek ezanın okunması ile birlikte orucunu açtı. Orucunu açan vatandaşları da masalarında tek tek ziyaret eden Başkan Bedirhanoğlu, burada vatandaşların taleplerini dinledi.


Orucunu açan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra yün çadıra geçerek, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti.




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