Beytüşşebaplı arıcılar Kato’ya çıkmaya başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Salih Aktaş, artık arıcıların gönül rahatlığıyla Kato’ya ve yaylalara çıkabildiğini vurguladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK’nın yıllarca lojistik merkezi olarak kullandığı Kato Dağı’nın, gerçekleştirilen başarılı operasyonla teröristlerden temizlenmesi arıcılara da yaradı. İlçedeki arıcılar, bal üretmek için Kato Dağı’na çıkmaya başladı. Kovanlarını dağa getiren arıcılar, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Beytüşşebap İlçe Müdürü Salih Aktaş, ilçenin bitki örtüsü nedeniyle arıcılığa son derece elverişli olduğunu belirterek, "90’lı yıllarda toplam 3-4 bin arılı kovanımız yokken, özellikle GAP İdaresinin destekleriyle bugün 310 kayıtlı arıcımız ve 30 binin üstünde arılı kovanımız mevcut. Bu dönem arıcılarımızın bir kısmı kışlak dediğimiz Silopi, Cizre taraflarından dönmeye başladı. Bir kısmı da arılarını burada bıraktılar. Artık arılar çoğalıyorlar. Buna biz tabii ki oğul diyoruz. Oğul verme dönemi başladı. Vatandaşlarımız şu anda ilkbahar bakımlarını tamamlayıp oğul alıyor. Bir kısmı bölme alıyor. Bal akım dönemine hazırlıklarını yapıyorlar" dedi.

"Arıcılar gönül rahatlığıyla yaylalara çıkıyor"

İlçede artık arıcılık için hiçbir sıkıntı olmadığını anlatan Aktaş, "Bu sene ülke genelinde yaylalar ve meralar kullanıma açıldığı için bu sene arıcılarımızın iyi verim alacağını umut ediyoruz. Şu anda 30 bin kayıtlı arı kovanımız var. Dışarıdan da 60 bin bal arı kovanı gelecek. Ne kadar arı gelirse gelsin buranın kapasitesi hepsini kaldıracak değerde. Bölgeye çok sayıda arıcı gelecek çünkü huzur ve güven ortamı sağlandı. Artık gönül rahatlığıyla arıcılar yaylaya çıkıyor" diye konuştu.

"Batı illerinden arıcılar da buraya geliyor”"

Arılarını Kato Dağı eteklerine getiren Hüseyin Adıyaman ise, "İlçede 3 yıldır devletin yardımlarıyla arıcılık yapıyorum. Beytüşşebap balı çok rağbet görüyor. Hem dağlık alan olması hem de yayların çok olması arılara doğal alan oluşturuyor. Başta Akdeniz olmak üzere batı illerinden de arıcılar yaz ayarında buraya geliyor. Tanin, Kato ve diğer yaylara artık çıkmamıza izin verildiği için arılarımızı buraya getiriyoruz. Çok doğal bir ortam var. Burada kesinlikle arılara glikoz vermeye gerek yok" ifadelerinde bulundu.