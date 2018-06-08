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08 Haziran 2018 12:31

Beytüşşebap’ta 40 çocuk sünnet ettirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 40 çocuk sünnet ettirildi.

Beytüşşebap’ta 40 çocuk sünnet ettirildi

08 Haziran 2018 12:31

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, çocuklara çeyrek altın taktı.


Beytüşşebap’ta toplu sünnet şöleni düzenlendi. İlçede, yaşları 3 ile 5 arasında değişen 40 çocuk, Devlet Hastanesindeki sünnet işlemlerinin ardından ilçe merkezinde kurulan şişme oyun parkında doyasına eğlendi. Palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterileri izleyen çocuklara, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener tarafından çeyrek altın takıldı.


Çocuklar ve aileleri, unutulmaz bir gün yaşamalarını sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener’e teşekkür etti.




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