Beytüşşebap’ta görev yapan polisler iftarda buluştu

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Yemeğe ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler ve teröristlere karşı büyük mücadeleler veren özel harekat polisleri katıldı. İlçenin huzur, güvenlik ve asayişini sağlayan, gecesini gündüzüne katan kahramanlar için verilen anlamlı iftar yemeği öncesi konuşan İlçe Emniyet Müdürü Adnan Ünsal, şehitleri rahmetle yad ederken gazilere de minnet duyduklarını söyledi. Ünsal, "Beytüşşebap’ta ilçemizin huzur ve güvenini sağlayan ve gecesini gündüzüne katan saat mehfumu gözetmeksizin çalışan değerli mesai arkadaşlarımla beraber mübarek Ramazan ayının huzurunu hissettiğimiz manevi havasını teneffüs ettiğimiz son günlerinde birlikte iftar yemeği yedik. Hep birlikte ülkemiz, milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettik. Allah’ım bize vermiş olduğun bu nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetini daim, vatanımızı kaim, nesillerimizi alim eyle Yarabbi. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eder inşallah. Görevi başında olan arkadaşlarımız gelemedikleri için yemeği görev yaptıkları yere götürdük. İlçemizde olduğu gibi Türkiye’nin her karışına huzuru getiren gönül elçileri olarak yola çıktık’’ dedi.

İftar yemeğinin ardından herkes görevinin başına giderken ilçe emniyet amiri ise sokaklara çıkarak vatandaşla bir araya gelip sıcak sohbetlerde bulundu.