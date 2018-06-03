Beytüşşebap’ta minik öğrencilerin sergisine yoğun ilgi

Yıl Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Beytüşşebap’ta 80. Yıl Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonundaki serginin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, kurum amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okumasıyla yapıldı. Anaokulu Müdürü Kübra Yılmaz, bu yıl ilk sergilerini açtıklarını belirterek, “Üç boyutlu çalışmalarımız, taşıtlarımız var. Beyaz eşyaların hepsini yaptık çocuklarımızla birlikte kolilerden hayvanat bahçesi yaptık, yine kolilerden roketler ve uzay araçları yaptık. İki boyutlu çalışmalarımız, resimlerimiz var. Çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenebildiği için onlara ellerimizden gelenin en iyisini yaptık. Halk sabahtan bu yana gelip gezmeye başladı. Herkes çok beğendiğini söyledi” dedi.