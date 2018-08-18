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18 Ağustos 2018 11:19

Beytüşşebap’ta orman yangını

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle cam şişelerin ısınması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın 50 dönümlük ormanı küle çevirdi.

Beytüşşebap’ta orman yangını

18 Ağustos 2018 11:19


Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Hisarkapı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Beytüşşebap Şırnak karayolu kenarında bulunan cam şişelerin kavurucu sıcaklar nedeniyle ısınması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve köylüler müdahale etti. Yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.


Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında yaklaşım 50 dönümlük ormanlık alan tamamen yandı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çok sayıda ağaç yandı.


Ayvalık köyü karakol komutanlığınca yapılan incelemeler sonucu orman yangının cam şişesinden çıktığının tahmin edildiği belirtildi.




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