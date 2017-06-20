Big Brother şampiyonu Sinan Aydemir, Şırnak’a gıda yardımında bulundu

Şırnak merkezde yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunan Aydemir, “Big Brother yarışmasında birinci oldum. Orda büyük bir ödül kazandım. Tabi tek başıma başarılı olmadım, Şırnaklı hemşerilerimin ve Türkiye’nin aynı zamanda yurt dışında çok büyük destek gördüm. Ben bu desteklerini karşılıksız bırakmak istemedim. Memleketim Şırnak’a bir söz vermiştim. Ve 2 bin koli gıda dağıtmak istedim. Bugün dağıtımına başladık. Dilerim bu ramazan ayı bölgemiz için huzur, barış ve kardeşliği getirir” dedi

Yapılan yardımdan dolayı teşekkür eden Faysal Etken adlı vatandaş, “Big Brother Türkiye şampiyonu Sinan kardeşimiz bugün Şırnak’a memleketine yardımda bulunmak ve destek olmaya gelmiş. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.