Çiftçiler buğday taban fiyatının açıklanmasını istedi

Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, hububat hasadının bitmesine rağmen hububat taban fiyatının açıklanmaması ve gümrük vergisinin düşürülmesinin üreticiyi mağdur ettiğini bunun için fiyatların bir an önce belirlenmesi gerektiğini belirtti. Gümrük vergilerinin yüzde 25-40 oranında düşürülmesinin piyasada dengeleri bozduğunu belirten Yılmaz, “Sanayici düşük gümrük vergisiyle buğday ve hububat ithal edeceğim diye tüccardan mal almadığı gibi tüccarda malın elinde kalacağını düşündüğü için çiftçiden mal alamıyor. Çiftçilerimiz yaşanan bu sorundan dolayı hem mağdur hem üzgün. Bundan dolayı üreticilerimiz hasat döneminde gümrük vergilerinin indirilmesine tepkili ve üzgündürler. Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) isteğimiz ve talebimiz üreticilerimizin daha fazla perişan olmaması ve zarar etmemesi için acilen hububat fiyatlarının açıklanmasıdır” dedi.