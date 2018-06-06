Cizre Devlet Hastanesine işadamı desteği

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Hayırsever Cizreli İşadamı Ferhan Yılmaz’ın yardımları ile yenilendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan Hayırsever İşadamı Ferhan Yılmaz’ın yardımları ile yenilenen Genel Cerrahi Servisi tamamlanarak törenle hizmete açıldı. Törene Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İşadamı Ferhan Yılmaz, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayetullah Erzen, İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatıve hastane çalışanları katıldı.

Hayırsever Cizreli İşadamının yardımı ile baştan sona yenilenen ve 18 odadan oluşan genel cerrahi servisi son teknolojik donanımla hastalara hizmete hazır hale geldi. İşadamı Ferhan Yılmaz’ın desteği ile yenilenen Genel Cerrahi Servisinin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Şırnak İl Sağlık Müdürü Müdürü, "Halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak adına servisimizi baştan sona yeniledik, bu konforun hastalarımıza sunulmasında emeği geçen değerli işadamımıza teşekkür ediyor, bunun bölgemizde örnek teşkil etmesini arzu ediyorum. Hastanemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun Genel Cerrahi Servisinin açılışını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İşadamı Ferhan Yılmaz, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Hidayetullah Erzen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç ve Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ile birlikte gerçekleştirdi.

Uzun, açılıştan sonra servisi gezip servisten sorumlu personellerden bilgi aldı.