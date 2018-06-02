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02 Haziran 2018 18:10

Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Mayıs ayı toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin mayıs ayı toplantısı yapıldı.

Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Mayıs ayı toplantısı

02 Haziran 2018 18:10


Cizre Kaymakamı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Faik Arıcan’ın başkanlığında Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mayıs ayı toplantısın Arıcan’ın yanı sıra Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis, meclis üyeleri, köy muhtarları ve birlik çalışanları katıldı. Toplantıda birliğin çalışmalarının önemsenecek düzeyde olduğunu belirtildi. Kaymakam Arıcan, köylerin ihtiyacına adil, hızlı ve kaliteli hizmet verebilecek bir kadronun kurulması amacında olduklarını ve bunu yapabilecek elemanlarının olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından 2018 mali yılı kesin bütçe hesabının görüşüldüğü toplantıda, encümen seçimi de yapıldı.




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