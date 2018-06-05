Cizre temiz suya kavuşuyor

Cizre Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortak çalışmasıyla yapımı tamamlanan içme Suyu Arıtma Tesisinde vatandaşlara 24 saat kesintisiz içme suyunu vermeye başlanıyor. İlk etapta Şah, Dicle, Dağ kapı ve Cudi Mahallelerimizde arıtma suyu verilmeye başlandı. Tamamlanan arıtma tesisi projesi yılda 36,5 milyon metreküp su arıtılarak, ilçeye kesintisiz içme suyu temin edilecek. Şu ana kadar yüzde 100 fiziki gerçekleştirmesi sağlanan projede, yapıların inşası ve mekanik, otomasyon çalışmaları tamamlandı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve beraberindeki heyetle birlikte ilçeye 24 saat boyunca kesintisiz su akışını sağlayacak olan arıtma tesisini yerinde test ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Önceden Dicle akar, Cizre bakar, diyorduk. Şimdi ise Dicle Akar, Cizre İçer diyoruz. Bölgemizin en modern içme suyu arıtma tesisini halkımızın hizmetine açıyoruz. Günde 100 bin, yılda ise 36 milyon 500 bin metreküp su arıtma özelliğine sahip olan tesis ile Cizre’ye 2045 yılına kadar menba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz” dedi.