Cizre Yıldızlar Hentbol Spor 2’nci Lig’de

Lig’e yükselme Play-Off Müsabakasında Nazilli Spor’u yenerek 2. Lig’e yükseldi.

Bölgesel Amatör Ligde Mücadele eden Cizre Yıldızlar Hentbol Spor, Ankara’da oynanan Play-Off müsabakasında Nazilli Sporu 26-15 yenerek 2. Lig’e yükseldi. Terör ve toplumsal olayların son bulması ile birlikte huzur ve güven ortamının hakim olduğu Cizre ilçesinde gençlerde yeteneklerini ortaya koymaya başladı. Kıt imkanlara rağmen Bölgesel Amatör Lig’den Şampiyon olarak çıkan Cizre Yıldızlar Hentbol Spor, Adıyaman’da oynanan grup maçlarını da başarı ile tamamlayarak Ankara’da düzenlenecek olan 2. Lig’e yükselme Play-Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Ankara’da oynanan müsabakalarda ilk maçta İzmir takımı Dikili Güneş Spora yenilip, Zonguldak ile berabere kalan Cizre Yıldızlar Hentbol Spor, son maçta Nazilli Sporu 26-15 yenerek 2. Lig’de çıkmaya hak kazandı. Bütün olumsuzluklara ve maddi imkansızlıklara rağmen 2. Lig’e yükselmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Kulüp Başkanı Rıdvan Kalkan, “Takımı 2015 yılında kurduk ve her sene Play-Off müsabakalarına kalmamıza rağmen bu müsabakalara gidemedik. Bu takımı kurmamızdaki amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek ve sporu sevdirmekti. Üç yıldan bu yana kendi imkanlarımızla bu takımı ayakta tutmaya ve gençleri spora kazandırmak için çabaladık ve bu çabalarımızın elde edilen bu başarı ile boşa gitmediğini görmek bize büyük bir mutluluk yaşattı. Cizre gibi bir yerde insanlar sadece futbola merak duyuyordu ve tek spor dalı da futboldu. Ancak biz bu ön yargıyı ve futboldan başka spor dallarının da olduğunu göstermek için bu yola çıktık ve Allaha şükür bugün onun ödülünü 2. Lig’e yükselerek aldık. Bizim takım imkansızlıklara rağmen büyük bir başarı ortaya koydu. Çünkü ne antrenman sahamız vardı nede antrenman yapabileceğimiz bir alan. Futbolcular maçtan maça buluşuyor ve o şekilde müsabakalara çıkıyorduk. Bu sene de önce bölgesel amatör ligde daha sonra da gurup maçlarında büyük bir performans ortaya koyarak Play-Off’a yükseldik ve şu an 2. Ligdeyiz bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi.

Kalkan, “Bu başarımızda bizlere vermiş oldukları maddi ve manevi destekten dolayı başta Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre ticaret ve sanayi odası başkanı Salih Sefinç, İş adamı Hacı Nimet Tarandır ve antrenör Nazmi Duygu’ya şahsım ve takımım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.