Cizre’de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Saat:20.00’de başladı. Anma programına Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, kurum amirleri sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu ve yoğun bir katılımın olduğu program 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki belediye tarafından hazırlanan sinevizyon ve belgesel gösterimlerinin ardından, ilçede düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, resim, kompozisyon ve halk koşusu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "15 Temmuz destanına destek vermiş ve kritik görevi alan Cizreli vatandaşlarıma selam olsun. Milletimiz iradesine sahip çıkmıştır" dedi.

Daha sonra programa katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Cizre’de de tüm camilerde selalar okundu.