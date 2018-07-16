Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:05

Cizre’de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeye karşı düzenlenen hain darbe kalkışmasının ikinci yıl dönümü Şırnak’ın Cizre ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cizre’de 15 Temmuz etkinliği

16 Temmuz 2018 16:05


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Saat:20.00’de başladı. Anma programına Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, kurum amirleri sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu ve yoğun bir katılımın olduğu program 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki belediye tarafından hazırlanan sinevizyon ve belgesel gösterimlerinin ardından, ilçede düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir, resim, kompozisyon ve halk koşusu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "15 Temmuz destanına destek vermiş ve kritik görevi alan Cizreli vatandaşlarıma selam olsun. Milletimiz iradesine sahip çıkmıştır" dedi.


Daha sonra programa katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Cizre’de de tüm camilerde selalar okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç