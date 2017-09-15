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15 Eylül 2017 12:08

Cizre’de altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanacak

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Faik Arıcan, altyapı çalışmaları tamamlanan bütün yolların asfaltlanacağını belirtti.

Cizre’de altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanacak

15 Eylül 2017 12:08


Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Faik Arıcan, altyapı çalışmaları tamamlanan yolların zaman kaybetmeden 2. etap asfaltlama çalışmaları için belediyem birim müdürleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle planlama toplantısı yaptı. Öncelikli olarak yapılması gereken yolların çalışmalarına başlayacak olan belediye daha sonra kent genelinde alt yapısı biten yollarında asfaltlama çalışmasına başlayacak. Kaymakam Arıcan, “Altyapısı Biten Bütün Yollar Asfaltlanacak” dedi.




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