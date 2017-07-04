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04 Temmuz 2017 12:38

Cizre’de Botaş Parkı hizmete açıldı

Cizre Belediyesi tarafından yeniden düzenleme ve yenileme çalışması yapılan Botaş Parkı halkın hizmetine açıldı.

Cizre’de Botaş Parkı hizmete açıldı

04 Temmuz 2017 12:38


Cizre’ye yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Cizre Belediyesi Nur Mahallesi’nde bulunan fakat bozularak park görünümünden uzaklaşan Botaş Parkı’nı tamamen yenileyerek şehrin park sayısına bir yenisini daha ekledi. Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla parkın alt yapısı yenilendi, ardından da park tamamen yenilenerek modern ve temiz bir görünüm kazandı. Ayrıca parkta çocukların gece gündüz oyun oynayarak eğlenebilecekleri bir alan yapıldı. Çocuklar oyun gruplarında oyunların tadını çıkarırken aileleri de parktaki banklarda oturup yeşil alanlarda hem dinleniyor hem de çocuklarını eğlendiriyorlar.




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