Cizre’de ilk defa ‘dizde çoklu bağ’ yaralanması ameliyatı yapıldı

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kınaş ve Ozan Turhal, ilçede ilk defa dizde çoklu bağ yaralanması ameliyatı yaptı.

Cizre’de, dizde çoklu bağ yaralanması şikayetiyle ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvuran ve hastanede görev yapan 31 yaşındaki Polis Memuru Ufuk Dal, Op. Dr. Mustafa Kınaş ve Ozan Turhal’ın yapmış olduğu başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Kınaş, bu tür rahatsızlıkların spor yaralanmaları sonucu olabildiği gibi trafik kazaları sonucu olabileceğini söyledi. 31 yaşındaki hastanın halı saha maçında çoklu diz bağı yaralanması şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Kınaş, “Yapılan tetkiklerde hem ön hem de arka çapraz bağlarının koptuğunu tespit ettik. Ön çapraz bağ ameliyatı çoğu hastanelerde yapılmakta ve biz de burada 60-70 tanesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ama arka çapraz bağ ameliyatı ise her hastanede yapılamayan riskli, zor ve nadir yapılan bir ameliyat. Biz hastaya ameliyatın risklerini anlattık. Hasta bize, biz de hastaya güvenerek işbirliği içerisinde bu ameliyata karar verdik. Başarılı geçen ameliyatın ardından yapılan fizik tedaviden sonra hastamız işinin başına döndü. Böyle başarılı bir ameliyatı yaptığımız için gururlu ve mutluyuz” dedi.

“Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ozan Turhal ise, arka çapraz bağ ameliyatlarının tehlikeli bölge dedikleri sinir paketine yakın yerde yapıldığını anlatarak, “Bu tarz ameliyatlara genellikle geniş bir ekip ve disiplinli bir şekilde yaklaşmak gerekir. Hasta bize başvurduktan sonra ameliyat için hazırlığımızı yaptık. Hastamızın dizindeki şişkinliğin geçmesini bekledik. Kalp cerrahi uzmanının da görüş ve bilgileri dahilinde ameliyat için gerekli malzemeleri temin ettikten sonra hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çoklu bağ yaralanmalarındaki en büyük sıkıntı dışarıdan tendon dediğimiz greft materyali almak gerekiyor. İkinci basamak hastanelerde de bu ameliyatın ödemesi bulunmamasına rağmen, hastaneyle görüştük ve hastada başka bir yerde ameliyat olmak için imkanının olmadığını söyledi. Biz hastanın hem ameliyat olan dizinden hem de sağlam dizinden girift dediğimiz bağlarını aldık ve tendonlarını birleştirdik. Ameliyat esnasında da herhangi bir komplikasyona yol açmadan mümkün olan en güzel şekilde eski haline uygun şekilde bağlarını yerleştirdik. Hasta ameliyattan sonra hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Fakat bu tarz yaralanmalardan sonra istenmeyen sıkıntılar akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk dönem akut dediğimiz dönemde bu tür hastalarda hareket kısıtlığı veya dizde anormal ağrı hissedebilirler veya damar sinir yaralanmasına bağlı sakatlık gelişebilir. Kronik dönemde ise dizde ileri düzeyde hareket kısıtlılığı heterotopik ossifikasyon dediğimiz yeniden kemik oluşumu gelişebilmekteydi. Fakat biz altı aylık bir dönemde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Polis memuru olan hastamız hızlı iyileşme sürecinden sonra görevine başladı. Bizim içinde en büyük mutluluk hastamızın ameliyattan sonra gelip bize teşekkür etmesidir” diye konuştu.

“İlkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz”

Hastanede diğer branşlarda olduğu gibi ortopedi alanında da birçok büyük ve riskli ameliyatların başarılı bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, ortopedi uzmanlarının 3 basamak hastanelerde yapılabilen çoklu bağ ameliyatını risk alarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini anlattı. Çoklu bağ yaralanması ameliyatlarının çok riskli bir ameliyat olduğunun altını çizen Erzen, şunları kaydetti:

“Ameliyat öncesinde ortopedi uzmanlarının böyle bir ameliyat planladıklarını ve bu ameliyatın 3 basamak üniversite hastanelerinde yapıldığını ve çok nadir ve riski olan bir ameliyat olduğunu anlattılar bize. Biz de hastaya gereken bilgileri söyleyip ameliyatın riski hakkında kendisini bilgilendirdik. Hastada hastanemizde görev yapan hastane polisi olduğu ve başka bir yerde ameliyat olmak istemediğini, doktorlara da güvendiğini ve şartları kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine hastane olarak ameliyat için gerekli malzemeleri tedarik ettik ve çok şükür ameliyat başarılı bir şekilde geçti. Beklediğimiz olası herhangi bir komplikasyonlar çıkmadı. Bu da hem biz hekimlerin yüzünü güldürdü hem de hastanın daha çabuk iyileşip işinin başına dönmesini sağladı. Özellikler Ortopedi başta olmak üzere diğer branşlarda da yüksek risk teşkil eden bazı komplike hastaların ameliyatlarını burada ilkleri de gerçekleştirerek yapmaya devam ediyoruz. Bu ameliyatta onlardan biriydi. Bu yüksek risk teşkil eden bir ameliyattı ve arkadaşlarımız bu riskleri alarak bu ameliyatı gerçekleştirdi ve sonuç yüz güldürücü oldu. Bu anlamda da bu başarılı ameliyata imza atan ortopedi uzmanlarımıza teşekkür eder, hastamıza da acil şifalar dilerim.”

Halı sahada spor yaparken yaralandığını ve çoklu bağ yaralanması ile hastaneye başvurduğunu ifade eden Ufuk Dal ise, “Ameliyata girerken içimde herhangi bir korku ve tereddüt yoktu. Benim için önemli olan hastanenin gerek tesisat olarak gerekse doktorların tecrübeli olduklarını araştırdıktan sonra burada ameliyat olmaya karar verdim. Çünkü hem hastaneye hem de doktorlara çok güvendim. Ameliyatım çok iyi geçti ve her geçen gün daha da iyi oluyorum. İlk başlarda bazı fonksiyonlarımı kullanamadığım için üzgündüm ama yavaş yavaş hem bu fonksiyonlarımı kullanmaya hem de hızlı bir iyileşme sürecine girdiğim içinde mutluyum” ifadelerinde bulundu.