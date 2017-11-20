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20 Kasım 2017 11:17

Cizre’de toplum ruh sağlığı merkezinde hastalar sergi açtı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Dr.

Cizre’de toplum ruh sağlığı merkezinde hastalar sergi açtı

20 Kasım 2017 11:17

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastaların yapmış oldukları ahşap boyama, süsleme, seramik, karakalem resim, yağlı boya tablo eserleri sergiye açıldı.


Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi TRSM’de tedavi gören ve el uğraşısı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı ürünler hastane stant alanında düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Sergiye Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Garnizon Komutanı Mehmet Çalkayış, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Baykan, TSO Başkanı Süleyman Çağlı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve hastane personeli katıldı. Stantları gezen Kaymakam Faik Arıcan TRSM çalışanları ile sohbet edip sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.


Açılan bir günlük sergi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde bulunan hastalarımıza uygulanan terapi ve tedavi uygulamaları ile hastaları topluma kazandırmak, kendi ihtiyaçlarını ve gün içinde yapacakları işleri yerine getirebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ağır psiko sosyal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde tedavi ve terapi hizmetleri veriyoruz” dedi.




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