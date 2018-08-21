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21 Ağustos 2018 09:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’da görev yapan askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kato Dağı’nda askerlerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonundan askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’da görev yapan askerlere seslendi

21 Ağustos 2018 09:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyaret ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun telefonun sesini dışarı vermesi ile askerlere seslenerek kurban bayramlarını tebrik etti.


Telefonla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek, milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.




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