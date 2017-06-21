Dicle Elektrik çalışanları Şırnak’taki iftarda buluştu

1 Haziran’da düzenlenmesi planlanan iftar programı, Şırnak’ta yaşanan helikopter kazası nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce enerji şirketinin sorumluluk bölgesinde yer alan Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da düzenlenen geleneksel iftar programlarının sonuncusu Şırnak’ta gerçekleştirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik Yatırım Genel Müdürü Necat Tur ve diğer yöneticilerin de katıldığı iftar programında ev sahipliğini Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Murat Horoz yaptı. Açık alanda gerçekleşen iftar programına oruçlarını birlikte açan çalışanlar ile yöneticiler bol bol sohbet etme imkanı da buldu.