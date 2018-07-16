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16 Temmuz 2018 10:54

DİKA Genel Sekreteri OSB’deki fabrikaları gezdi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

DİKA Genel Sekreteri OSB’deki fabrikaları gezdi

16 Temmuz 2018 10:54


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç’i makamında ziyaret etti. Yılmaz daha sonra Başkan Sefinç ile beraber Cizre OSB’de faaliyet gösteren firmaları gezip, fabrikalarda incelemelerde bulundu. Cizre OSB’de işletmesi bulunan şirketlerin yetkilileriyle görüşen Altındağ, OSB’de bulunan yatırımcıların yaşadıkları sorunlar konusunda bilgi alarak bu sorunlara çözüm bulma noktasında ajans olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için gayret sarf edeceklerini söyledi.




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