Eski vekil Nurettin Yılmaz Cizre’de son yolculuğuna uğurlandı

Solunum yetmezliği nedeniyle uzun bir süredir Ankara’da özel bir hastanede tedavi gören Nurettin Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi vasiyeti üzerinde memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde dualar eşliğinde defnedildi. CHP’den 1973 yılında Mardin milletvekili olarak seçilen ve TBMM’de 3 dönem milletvekilliği yapan ve eski Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresinin dolmasıyla cumhurbaşkanı adayı da olan Nurettin Yılmaz, ikinci döneminde bağımsız milletvekili olarak mecliste görev yaptı. Yılmaz 1987 yılında Anavatan Partisi milletvekili olarak da mecliste görev yapmıştı.

Yılmaz’ın cenazesi Ankara’dan uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına getirildi. Cenazeyi havalimanında ailesi ve çok sayıda vatandaş karşılandı. Cenaze Cizre Belediyesine ait cenaze aracı ile Yılmaz’ın Dağkapı Mahallesi Arıkan Sokakta bulunan evinin önüne getirildi. Yılmaz’ın cenazesi vatandaşlar tarafından araçtan alınıp eve götürüldü. Cenazenin sokağa girmesi ile birlikte kapıda bekleyen kadınlar cenazeyi Kürtçe ağıtlar yakarak karşıladı. Yılmaz’ın cenazesi daha sonra vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınarak Ulu Cami’ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazını müteakip Nurettin Yılmaz’ın cenazesi yüzlerce kişinin katıldığı törende dualar eşliğinde asri mezarlığına defnedildi.