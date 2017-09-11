İdilliler yeni stat ve tesis istiyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde 2014’te kurulan ve 150 lisanslı sporcusu bulunan İdil 1937 Spor Kulübü’nün sporcuları, antrenman ve maçlarını yazın toz ve toprak, kışın ise çamur deryası içerisinde yapıyor. Sporcular, yöneticiler ve vatandaşlar, ilçeye yeni stat ve tesis yapılmasını istedi. Yaşanan bu sorunun kurumlar arası ya da idareciler arasındaki bir kopukluktan kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek, 2015 yılında 22 bin metrekare arsanın stat kurulması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti. Ancak o günden bu yana yaptıkları bütün başvurulara rağmen bu konuda sonuca varamadıklarını anlatan Şimşek, kendilerine olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmediğini kaydetti.

Ömerli’nin nüfusunun 5 bin, Gercüş’ün 4 bin, Beşiri’nin ise 7 bin olduğunu ifade eden Şimşek, “İdil merkezin nüfusu 30 bin. Köylerle birlikte bu sayı 100 bine yaklaşıyor. Yüz bin nüfuslu bir ilçede yıllardır sporcuların toprak sahada oynaması bize yakışmıyor. Bu çocuklarımız da sentetik bir sahada futbol oynamayı hakediyorlar” dedi.

“Amacımız çocuklara sporu sevdirmek”

Çocukları sokaktan ve olayların içinden kurtarmak için kulüp olarak altyapıya önem verdiklerini belirten Şimşek, “Doğu ve Güneydoğulu çocuklar ellerinde taş gibi görüntülerle anılmasın. Bizim buradaki tek amacımız çocukları sokaklardan alıp, sporu sevdirmek, futbol sevdirmek ve onları rehabilite etmektir. Aynı zamanda da kulübümüzde eğitim gören öğrencilerimizin eğitim durumlarını da okullarından öğrenip bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizi taşın altına koyarken, didinip çalışırken verilen emeğin karşılığını almamak bizleri bir hayli mutsuz ediyor” diye konuştu.

“Tek isteğimiz tesis yapılması”

Öğrencilerin çok sağlıksız koşullarda futbol eğitimi aldığını ifade eden İdil 1937 Futbol Kulübü Antrenörü Ömer Koçer, “Şırnak Süper Amatör Lig’de mücadele eden kulübümüz bünyesinde yaklaşık 150 lisanslı sporcu var. Aynı zaman da 2016 yılında faaliyete geçen ve 60 kişiden oluşan futbol okulumuz var. Çalışmalarımızı bu toprak sahada yürütüyoruz ve bu çalışmaları yaparken ciddi zorluklar yaşıyoruz. Çocuklar tozdan etkileniyor ve hastalananlar oluyor. Kulübü bırakmaya çalışanlar oluyor. Bundan dolayı yetkililerden bu konuda yardım beklediğimizi, çocukların daha temiz ve daha iyi koşullarda çalışmaları için tek isteğimiz olan güzel bir saha ve spor tesisinin yapılmasıdır” ifadelerinde bulundu.

“Saha çok elverişsiz”

Her sporcu çocuk gibi İdilli çocuklarında sağlıklı koşullarda futbol eğitimi almayı hakkettiğini ifade eden İdilli vatandaşlardan Ahmet Yalanak, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın spor yaptığı saha sağlıklı değildir. Çocukların oynadığı saha Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bizim yetkililerden isteğimiz çocukların daha sağlıklı koşullarda spor yapmaları tozdan ve çamurdan kurtulmaları için modern bir suni çim saha yapılmasıdır. 20 yıldan bu yana bu sahanın faaliyet gösteriyor. Küçüklüğümde bende toprak sahada oynadım. Saha toz toprak olduğu için çocuklar top oynayamıyor, çok elverişsiz. Çocuklar top oynadıktan sonra eve yüzleri gözleri toz içinde geliyor ve biz bunları istemiyoruz. Çocuklarımız için daha temiz ve modern bir saha talep ediyoruz.”

“Çocuklar hep toz içinde”

Çocuklara gönüllü olarak zaman ayırıp spor eğitimi verdiğini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni İdris Kartal, “İdil 100 bin nüfusa sahip bir ilçe ama dışarıya baktığımızda 10 bin nüfuslu küçük ilçelerde de modern futbol sahaları, tesisler mevcut. Bildik bileli bu saha böyle ve yeni bir stat yapılmadı. Çocuklar hep toz içinde, sakatlanarak bugünlere kadar geldiler. Bir çok sporcu arkadaşımız bu toprak sahada sakatlanarak spor kariyerlerini sonlandırdı. Toz içinde spor yapmamak için spordan soğudular. Bir çoğunun aileleri izin vermedi . Yani bu çocukların temiz, nezih bir ortamda spor aktivitelerini yapabilmeleri için yeni bir stada sahip olmalarını istiyoruz” dedi.

“Birçok arkadaşımız sporu bıraktı”

Her sporcu gibi kendisinin de modern ve temiz sahada spor yapmak istediğini anlatan Murat Çetik, “Tek isteğim güzel bir spor tesisisin yapılması. Toprak sahada oynamaktan memnun değiliz. Çünkü yazın toz içinde, kışın da çamur içinde spor yapıyoruz. Biz de diğer çocuklar gibi sağlıklı koşullarda spor yapmak istiyoruz. Toz ve çamurda futbol oynadığımız için birçok arkadaşımız hastalanıp sporu bıraktı” diye konuştu.

Sahanın spor yapmaya ve futbol oynamaya elverişli olmadığı için burada spor yapmaktan memnun olmadığını ifade eden Ahmet Melis ise, “Saka ise spor yaparken üstümüz başımız toz oluyor. Eve döndüğümüzde hep öksürüyoruz bundan dolayı da bu toprak sahada oynamaktan memnun değiliz. Toz ve çamur içinde spor yapmaktan kurtulmamız için yetkililerden isteğimiz bize güzel bir suni çim saha ve spor tesisi yapmalarıdır” ifadelerini kullandı.