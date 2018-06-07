İpekyolu çalışmaları devam ediyor

Ekipler tarafından ilçe merkezinde sıcak asfalt döküm işi devam ediyor.

Bayrama kadar yetiştirilmesi planlanan çalışmalar için büyük iş makineleri ipek yolu üzerinde hummalı çalışma yürütüyor. Öncelikle alt yapı çalışmalarının bitiminin ardından orta şerit ve cadde boyu asfalt dökülmesi gereken alanlar belirlenirken, dökülen TMT ile yol düzleştirilmesi yapıldı. 4 kat TMT’nin dökülmesinin ardından sıcak asfalt döküm işi yapıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, çalışma alanlarını sürekli denetleyerek, personellere çalışmaların hızlandırılması hususunda talimat verdi.