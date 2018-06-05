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05 Haziran 2018 10:21

Kato Dağı eteklerinde pet şişeli ve terlikli rafting

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayı’nda pet şişe dolu torbaları bot, terliklerini ise kürek olarak kullanan çocuklar, azgın sularda rafting yapmanın heyecanını yaşıyor.

Kato Dağı eteklerinde pet şişeli ve terlikli rafting

05 Haziran 2018 10:21

Profesyonel raftingcileri Habur Çayı’na davet eden çocuklar, ilçede pet şişe dolu torba ve terliklerle rafting festivali düzenlenmesini istedi.


Türkiye’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve zorlu doğasıyla baş döndüren Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı etekleri çocuk cıvıltılarıyla yankılanıyor. Kato’dan beslenen ve dağın dibinden geçen Habur Çayı çevresinde bir araya gelen çocuklar, pet şişe doldurdukları çuvallarla, dağdan beslenen çayda azgın sulara aldırış etmeden rafting yapmanın heyecanını yaşıyor. Terliklerini kürek olarak kullanan çocuklar, derinliği 4 metreyi bulan çayın şiddetli akıntısına aldırış etmeden kilometreler kat ediyor.



“Usta bir sporcu haline geldim”


Çocuklardan Mehmet Gökçe (15), raftinge ilgisinin olduğunu ancak eğitimini almamasına rağmen küçük yaştan beri bu şekilde çayda ilerleyerek usta bir sporcu haline geldiğini belirtti. Gökçe, “Küçüklükten beri bunu yapıyorum. Aslında sert sularda yapıyoruz. Her yıl bu aylarda torbaları getirip, çöp yığınlarında bulduğumuz petlerle kayık veya bot yapıyoruz. Bu gelenek haline geldi. Habur Çayı ilkbahar aylarında daha çok güzel oluyor. Kato Dağı eteklerinde bu heyecanı yaşamak güzel” dedi.



"Profesyonelleri buraya bekliyoruz"


Cihat Gökçe (14) ise, “Arkadaşlarımla beraber pet şişeleri toplayıp torbalara atıyoruz. Habur Çayı’nda rafting yapmak çok güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Profesyonelleri de buraya davet ediyoruz onlardan bir şeyler öğrenmek istiyoruz” diye konuştu.


Çocuklar, ilçede pet şişe dolu torbalarla rafting festivali düzenlenmesi de istedi.




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