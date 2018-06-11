Kato Dağı eteklerinde ‘Petting’ Rafting Festivali

Adını çocukların pet şişeden esinlenerek koyduğu ve belediyenin düzenlediği festivalde, azgın Habur Çayı’nda çuvallarla kayan çocuklar, kendilerine profesyonellerin eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadı.

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayı’nda pet şişe dolu torbaları bot, terliklerini ise kürek olarak kullanarak rafting yapan ve ilçede rafting festivali düzenlenmesini isteyen çocukların çağrısına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener kayıtsız kalamadı. Çocukların talebini İhlas Haber Ajansı (İHA) arıcılığıyla dile getirmesinin ardından harekete geçen Şener, ilçenin Başaran köyünde festival düzenledi. Adını çocukların, rafting yapmak için çuvallarına doldurduğu pet şişeden esinlenerek koyduğu “Petting” Rafting Festivali dün yapıldı. Festivalde, Kaymakam Şener’in Hakkari’den davet ettiği Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, çocuklarla birlikte azgın Habur Çayı sularında rafting yaptı. Pet şişe dolu çuvallarla rafting yapan çocuklar, kendilerine profesyonel sporcuların eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadı.

“Festival çocuklara armağanımız olsun”

Festivale, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Cumhuriyet Başsavcısı Zeyni Bakay, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jandarma Binbaşı Serdar Atakan ve vatandaşlar da katıldı. Kaymakam Şener, yıllardır Habur Çayı’nda rafting yapan çocukların anlamlı ve güzel heyecanına ortak olmak istediklerini belirterek, “Huzur ve güvenliğin sağladığı ilçemizde şimdi rafting gibi güzel aktiviteler yapılıyor. Çocukların pet şişeleri torbalara doldurup Habur Çayı’nda kaydıkları sürekli ulusal medyada büyük bir yankı uyandırıyordu. Bu yıl bunun gerçek anlamda kalıcı olması adına Hakkari’den bir ekip getirdik ve gün boyu Beytüşşebaplılara rafting heyecanı yaşattılar. Gelen ekibe çok teşekkür ederim. Ayrıca bu festivalin adını rafting değil de, ‘petting’ olarak adlandıran çocuklara bu festival armağanımız olsun istedik. İnşallah son bahar aylarında bir yarışma düzenleyeceğiz. Biz de Habur Çayı’nda rafting yaptık. Gerçekten çok güzeldi” dedi.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik”

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada çocuklar gördüğünüz gibi petleri doldurmuşlar çuvallara kendilerince rafting yapıyorlar. Bizler de bunu gördük ve gelen davet üzerine arkadaşlarla yapalım dedik. Bu takım Türkiye 3’üncüsü bir takım, inşallah bu tür faaliyetler bir festival havasını alır biz de geliriz” diye konuştu.

Çocuklardan Mehmet Gökçe ise, çok mutlu olduklarını belirtti.

Festival, halaylar eşliğinde sona erdi.